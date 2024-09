Cosenza, incendio in villa. Distrutto il primo piano

IL ROGO

COSENZA Squadre del Comando dei vigili del fuoco sono intervenute, questo pomeriggio, in via Tommaso Arnone per un incendio in abitazione. Interessata dal rogo una villa di 3 piani fuori terra. Il tempestivo intervento delle squadre ha evitato il propagarsi delle fiamme a tutto lo stabile. Completamente distrutto il primo piano e danni, dovuti al fumo intenso scaturito dalla combustione, ai piani superiori. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito. Accertamenti in corso circa l’origine del rogo al momento nessuna ipotesi viene esclusa anche se la causa accidentale è quella più accreditata.

