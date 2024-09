Fusione di Cosenza, Rende e Castrolibero: nascono i comitati “Democratici per il Sì”

l’annuncio

COSENZA «Come Segreteria provinciale promuoveremo la costituzione dei comitati “Democratici per il Sì” a sostegno del progetto di fusione dei comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero». Lo annuncia il coordinatore della segreteria del Pd Cosenza Salvatore Giorno. «Un’iniziativa – continua – che si inserisce nel quadro dell’elaborazione programmatica del partito e del Gruppo consiliare regionale. Pur disapprovando il metodo autoritario adottato dal centrodestra per giungere alla costituzione del Comune unico, il PD cosentino ritiene necessario fare una scelta chiara in vista del prossimo referendum consultivo, il cui esito dovrà essere tenuto in conto dal Consiglio regionale. Questa scelta non può che essere per il Sì al Comune unico, in continuità con una battaglia storica della sinistra cosentina.

«Opportunità che non possono essere sprecate»

«Le opportunità che offre la fusione sono molteplici: crescita del territorio, miglioramento dei servizi, razionalizzazione dei bilanci, coerenza del disegno urbanistico e, in sintesi, maggiori possibilità per tutti i cittadini. Queste opportunità non possono essere sprecate. La fusione va fatta e va fatta bene. Per questo la Federazione Provinciale del PD, consapevole che nel centrosinistra vi sono anche orientamenti locali diversi, promuoverà i comitati per il Sì, assumendo un ruolo di direzione politica che è proprio di un livello intercomunale. I comitati avranno un direttivo per ogni comune interessato, come sarà meglio spiegato prossimamente. La fusione è una scelta necessaria per il futuro del nostro territorio. Non possiamo permetterci di sprecare questa opportunità. I comitati per il Sì saranno un luogo di confronto e di partecipazione per tutti coloro che credono in questo progetto. Chiederemo presto un incontro in primis ai Presidenti dei Consigli comunali per esporre il nostro progetto».

