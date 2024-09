Morte Pantani, qualcuno entrò nel residence prima degli agenti

NUOVE RIVELAZIONI

TRENTO La sera del 14 febbraio del 2004 nella stanza D5 del residence ‘Le Rose’ di Rimini dove venne ritrovato il corpo senza vita del campione di ciclismo Marco Pantani, prima dell’ingresso delle forze dell’ordine, sarebbero entrate alcune persone. E’ quanto hanno sostenuto due agenti della Polizia scientifica in una testimonianza alla Procura di Trento nell’ambito dell’inchiesta per associazione a delinquere di stampo mafioso finalizzata alle scommesse clandestine e collegata al decesso del ciclista. I due agenti hanno riferito di essere stati ‘fermati’ da due persone che erano entrare per prime all’interno della stanza dove si trovava il cadavere di Pantani. Sentiti a sommarie informazioni testimoniali i due poliziotti hanno riferito che sin da subito era stata una cosa “strana” perchè all’interno del luogo oggetto di indagine i primi a entrare avrebbero dovuto essere gli operatori della polizia scientifica. Le nuove rivelazioni sulla morte del ‘Pirata’ sono emersi nel corso delle indagini dell’inchiesta aperta dalla Procura di Trento e coordinata dal procuratore capo Sandro Raimondi, ed affidata alla pm Patrizia Foiera, a seguito della positività al doping (tasso di ematocrito troppo alto, 52% con il consentito che era del 50%, tolleranza dell’1%) a seguito del controllo, ancora oggi dai contorni torbidi circa una possibile alterazione dei valori, del 5 giugno del 1999 a Madonna di Campiglio ordinato dall’Unione Ciclistica Internazionale. Per il momento non ci sono indagati ma la Procura ha gia’ sentito dieci persone. (AGI)

