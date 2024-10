Corruzione e turbativa d’asta, perquisite diverse sedi dell’Anas

l’inchiesta

MILANO Perquisizioni in diverse sedi dell’Anas sono in corso in queste ore da parte del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Milano. È quanto confermano fonti investigative. Le Fiamme Gialle stanno acquisendo documenti in merito a un’inchiesta su alcuni appalti stradali, coordinata dai pm milanesi Giovanna Cavalleri e Giovanni Polizzi, che vede coinvolte 9 persone e 3 società con le accuse di corruzione, turbata libertà degli incanti e rivelazione di segreti d’ufficio. L’ipotesi è che appalti per la realizzazione di strade siano stati pilotati in cambio di mazzette. Nelle perquisizioni e acquisizioni documentali sono coinvolti manager e funzionari e alcune, società Anas-Struttura territoriale Lombardia e Consorzio Stabile Sis a Torino. Perquisite sedi Anas anche a Milano e Roma.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato