Epidemia Psa, Gallo: «Diamo risposte alle associazioni di categoria»

le misure

CATANZARO «A seguito dell’ordinanza N° 5/2024 del Commissario Straordinario alla PSA fin da subito come Assessorato, di concerto con l’ATC RC1 e con l’interlocuzione dell’On. Francesco Cannizzaro il quale conosce bene il territorio della Città Metropolitana e le sue peculiarità, ci siamo adoperati affinché la nuova ordinanza possa essere attuata nel più breve tempo possibile dando risposte alle associazioni di categoria, ai cittadini per affrontare concretamente l’epidemia PSA in corso. La nuova ordinanza allarga sicuramente le maglie alla gestione di questa emergenza e rende più snelle tutte le procedure per poter attuare un concreto ed imponente depopolamento della specie cinghiale. I cacciatori impiegati in questo servizio saranno guidati ed informati rispetto alle procedure, alle regole e alle attività da porre in essere per poter svolgere il servizio in biosicurezza. Infine con l’interlocuzione della struttura Commissariale verranno proposte le eventuali deroghe necessarie sulla base dei dati di sorveglianza e della valutazione della situazione epidemiologica». Così Gianluca Gallo, assessore all’Agricoltura della Regione Calabria.

