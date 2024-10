“Calabria d’Amare” a bordo della MSC Crociere Divina

L’EVENTO

La Calabria in…mare. Anzi, a bordo. Si è svolta con grande successo la serata inaugurale del progetto “Calabria d’Amare”, organizzata da “Crocieriamo” riservata ai propri ospiti a bordo della MSC Crociere Divina. L’evento, dedicato alla celebrazione delle meraviglie calabresi su una delle navi da crociera più belle di sempre, ha attratto un pubblico entusiasta, letteralmente immerso nella cultura e nelle tradizioni della nostra splendida regione.

Il progetto “Calabria d’Amare”, unico finora nella proposta comunicativa, ha offerto un viaggio sensoriale attraverso la Calabria, con esposizione di prodotti tipici enogastronomici, di artigianato locale e momenti culturali che hanno messo in risalto l’autenticità della nostra terra. Particolare attenzione è stata riservata alla cultura arbereshe, con un’affascinante esposizione di abiti tradizionali. Indumenti, simbolo di un patrimonio culturale unico, che hanno suscitato l’interesse e la curiosità dei partecipanti, contribuendo a far conoscere le radici di una comunità che ha saputo preservare le proprie tradizioni nel corso dei secoli. Gli ospiti hanno avuto l’opportunità di scoprire la storia e le tradizioni calabresi, in un contesto di grande bellezza e convivialità. La serata ha visto la straordinaria partecipazione del cantante Cecè Barretta che ha incantato gli ospiti con le sue performance ricche di emozione e passione. Le sue canzoni, simbolo della tradizione calabrese, hanno creato un’atmosfera festosa e coinvolgente, rendendo l’evento indimenticabile.

“Siamo estremamente soddisfatti del risultato di questa serata”, ha dichiarato Francesco Volpentesta, General Manager di Crocieriamo. “L’entusiasmo e la partecipazione del pubblico sono stati straordinari. Questo evento è solo l’inizio di un percorso che punta a valorizzare la Calabria e a farla conoscere ad un pubblico sempre più vasto e probabilmente diverso da ciò che si è visto fino ad oggi. La nostra terra e le migliori energie finalmente comunicate con il migliore abito, esaltando le nostre peculiarità intrecciate ad un nuovo racconto ed una nuova narrazione, in positivo, della terra calabra”.

Il progetto “Calabria d’Amare” infatti, continuerà a promuovere le bellezze e le tradizioni della Calabria attraverso una serie di eventi e iniziative, a bordo delle navi, contribuendo a rafforzare l’identità culturale della nostra regione in un contesto non casuale ed insolito. Tra i mari d’Italia e d’Europa e le storie di successo calabresi.