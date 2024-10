Crotone, indagato anche il figlio del pizzaiolo ucciso

REGISTRO DEGLI INDAGATI

CROTONE Il figlio di Francesco Chimirri, il44enne ucciso a Crotone da un poliziotto, è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di tentato omicidio.

Al giovane viene contestato di aver cercato di assassinare Sortino sparandogli un colpo, andato a vuoto, dalla pistola d’ordinanza in uso all’agente della Questura di Crotone, che gli era caduta, dopo aver esploso un proiettile che ha ferito mortalmente il padre del ragazzo. Inoltre, sott’inchiesta sono finite pure le altre persone che avrebbero preso parte al brutale pestaggio del poliziotto che erano accorsi in strada per fiancheggiare Chimirri.

Gli inquirenti, ieri, avevano già iscritto nel registro degli indagati il 37enne Giuseppe Sortino, il poliziotto che lunedì pomeriggio, per difendersi da un’aggressione, ha ucciso il pizzaiolo Francesco Chimirri.

L’agente di polizia è indagato dalla Procura di Crotone per omicidio. Determinanti sono stati alcuni video girati nell’immediatezza dei fatti e diventati virali sui social. Le immagini ritraggono i momenti più cruenti dell’aggressione a Sortino e del tentativo di ucciderlo ad opera del figlio di Chimirri. Le immagini sono state riprese dai residenti del rione Lamapanaro dalle finestre delle proprie abitazioni.

