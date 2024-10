La rinuncia di Baker Hughes, Alecci: «È una sconfitta di tutti, un investimento da non perdere»

L’INTERVISTA

CORIGLIANO ROSSANO «Baker Hughes? È una sconfitta per tutti». Non usa giri di parole il consigliere regionale del Pd Ernesto Alecci nel commentare – in una intervista al Corriere della Calabria – la rinuncia annunciata da Nuovo Pignone ad investire a Corigliano Rossano. «È una sconfitta per l’amministrazione regionale, perché capisco le casacche politiche che ognuno indossa ma il Presidente di Regione Roberto Occhiuto deve avere la capacità di sedersi anche con un’amministrazione che non è la sua, – dopo aver perso malamente le ultime elezioni amministrative comunali – e avere la capacità di interloquire con tutti». Per Alecci non tutto è perduto. «E’ un investimento ingente per una Regione come la nostra che ha bisogno e ha sete di lavoro, si parla di oltre 200 posti di lavoro, non si possono perdere perché non si riesce a instaurare un dialogo costruttivo».

Negli ultimi mesi si sono succeduti i continui tira e molla tra l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Flavio Stasi e l’Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio guidata da Andrea Agostinelli. Un muro contro muro che non ha prodotto risultati. «Flavio Stasi ha delle motivazioni tutte sue soprattutto in termini ambientali e progettuali», dice Alecci. Che aggiunge: «E’ chiaro, probabilmente la colpe sono un po’ da tutte e due le parti e credo che entrambi con un grande senso di responsabilità debbano ritrovarsi per capire come riprendere questi investimenti e favorire l’occupazione».

