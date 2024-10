Auto in fiamme a Crotone, illese tre persone tra cui un neonato

il fatto

CROTONE Una squadra dei vigili del fuoco del comando Crotone è intervenuta per un incendio di un’auto nel parcheggio del centro commerciale Le Spighe sulla SS106 a Crotone. Per cause ancora da accertare, infatti, l’auto guidata da R.P. ì, cl. ’89 di Crotone, è andata in fiamme durante la marcia, con all’interno tre persone tra cui un neonato, tutte uscite fortunatamente in tempo illese. L’intervento dei vigili del fuoco è valso allo spegnimento delle fiamme e, vista la vicinanza ad altri veicoli nel parcheggio, ad evitare la loro propagazione ad altre vetture. Sul posto anche la Polizia.