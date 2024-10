Consiglio regionale, si torna in aula martedì per assestamento di bilancio e Omnibus

l’agenda politica

REGGIO CALABRIA Come anticipato dal Corriere della Calabria, si terrà martedì 22 ottobre la prossima seduta del Consiglio regionale: a convocarla il presidente Filippo Mancuso. Sono 12 i punti all’ordine del giorno finora previsti ma è probabile che se ne aggiungerà un altro prima della seduta. All’esame del Consiglio regionale martedì pratiche di bilancio, tra queste spicca l’assestamento approvato nelle scorse settimane dalla Giunta Occhiuto: si tratta di una manovra da oltre 22 milioni, finalizzata a garantire gli equilibri di bilancio e a intervenire su alcune esigenze prioritarie (qui l’anticipazione dei contenuti). Da approvare inoltre il Consolidato 2023 della Regione e rendiconti di diversi enti di sottogoverno della Regione, come Calabria Verde, Parchi Marini, Arsac, Azienda Calabria Lavoro, Arcea e Aterp. Nell’ordine del giorno anche la proposta di legge – primo firmatario Antonello Talerico – sulla proroga delle graduatorie dei concorsi in sanità che sono in vista di scadenza o già scadute. In aula, martedì – secondo fonti della maggioranza – dovrebbe arrivare anche l’ultima Omnibus – dovrebbe essere la decima dall’inizio della legislatura – presentata dal centrodestra (e molto contestata dal centrosinistra): in questo sono testo anche norme comunque importanti, come quella che nasce alla necessità di recuperare la reputazione di un’azienda sciolta per infiltrazioni mafiose, che può essere soddisfatta attraverso la nomina di un commissario straordinario di elevata professionalità, o quella che punta a potenziare la mission dell’Aterp in termini di edilizia residenziale nelle aree a rischio di emarginazione sociale o di conflitti sociali, la norma che agevola le procedure di reclutamento del personale da parte di Azienda Zero, la norma che trasferisce il personale dal Corap alla Sorical individuata quale gestore unico del servizio idrico integrato. (c. a.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato