Irregolarità lavorative e igienico-sanitarie, denunciato un 56enne a Reggio Calabria

i controlli

REGGIO CALABRIA Proseguono senza sosta le attività della Compagnia Carabinieri di Reggio Calabria per il contrasto al lavoro sommerso, alle irregolarità lavorative e alle violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. L’operato dei militari, frutto di impegno e abnegazione, continua a produrre risultati concreti a tutela della legalità e della sicurezza del territorio. Nella mattinata di ieri, in collaborazione con i Reparti Speciali del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, i Carabinieri hanno condotto un’attività ispettiva su tre esercizi commerciali del centro cittadino, localizzati nell’area di Piazza Sant’Agostino e vie limitrofe. Tali esercizi, alcuni gestiti da cittadini stranieri, erano impegnati nella vendita di alcolici e nella somministrazione di alimenti.

Durante le verifiche è emerso che uno dei locali impiegava un lavoratore in nero, violando le normative in materia di lavoro regolare. Sono state inoltre riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie, tanto in questo esercizio quanto negli altri due sottoposti a controllo. A conclusione delle operazioni, un 56enne è stato deferito in stato di libertà e sono state elevate sanzioni amministrative e ammende per un importo complessivo di circa 28.000 euro.

