la tappa

Il prossimo 24 ottobre, alle ore 16.00, presso la Corte tributaria di secondo grado della Calabria, a Catanzaro, la presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (Cpgt) Carolina Lussana incontrerà tutti i presidenti delle Corti tributarie calabresi. Scopo dell’incontro sarà quello di fare il punto sullo stato della giustizia tributaria in Calabria dopo l’entrata in vigore della legge 130/2022 che ha riformato tale giurisdizione introducendo il magistrato professionale assunto per concorso. All’incontro sono stati invitati anche i vertici dei vari ordini professionali e degli uffici giudiziari delle altre giurisdizioni di Catanzaro.