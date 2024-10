Costruire l’alternativa, evento con Sandro Ruotolo a Cosenza

politica

COSENZA Villa Rendano nel centro storico di Cosenza ospiterà, nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 novembre 2024, un importante iniziativa promossa e organizzata dal Gruppo dei Socialisti e Democratici al Parlamento europeo che vedrà tantissimi protagonisti come accademici, giornalisti, intellettuali, rappresentanti dell’associazionismo e del terzo settore, fra cui i deputati Vittoria Baldino (M5S), Nico Stumpo (PD) e Marco Sarracino (PD). Il tema principale sarà la costruzione di un’alternativa progressista, capace di rispondere alle sfide attuali, partendo dalla dimensione europea fino alle realtà locali della Calabria. Il programma definitivo e la lista degli ospiti saranno diffusi nei prossimi giorni.

L’evento prenderà il via sabato 9 novembre alle ore 10:30 con i saluti introduttivi e una riflessione sull’impegno di Sandro Ruotolo al Parlamento europeo. Le sue priorità e le sfide affrontate saranno discusse in un confronto aperto tra i segretari provinciali del Partito Democratico e altri rappresentanti istituzionali e della società civile, con i saluti del Sindaco di Cosenza Franz Caruso e del Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Mazzuca.

Alle ore 12:00 seguirà un dibattito su un tema di grande rilevanza: la Democrazia e la Coesione Europea. Verrà posta particolare attenzione alle minacce derivanti dalle proposte di premierato e autonomia differenziata, che rischiano di mettere in crisi i principi fondamentali di coesione territoriale e di democrazia rappresentativa sanciti dall’Unione Europea. Nel pomeriggio, alle 16:00, si discuterà delle 5 Priorità di Elly Schlein per cambiare l’Italia, evidenziando il ruolo cruciale dell’Europa nel sostenere politiche nazionali più giuste, sostenibili e inclusive, mettendo al centro le persone e la solidarietà tra gli Stati membri, dove sarà anche presentato il libro “Amara verità” di Carlo Guccione. La giornata di sabato si concluderà alle 18:30 con un panel dedicato a un tema particolarmente delicato: Un’agenda europea contro le mafie, dove si analizzeranno le strategie europee per contrastare la criminalità organizzata in tutti gli Stati membri, con un focus particolare sul ruolo del Mezzogiorno e della Calabria in questa lotta. Domenica 10 novembre, dalle ore 10:30, il dibattito riprenderà con una riflessione sulla nuova questione meridionale e mediterranea. Verrà esplorato il potenziale delle politiche europee nel promuovere la crescita e lo sviluppo del Sud Italia, trasformandolo in un ponte strategico tra l’Europa e il Mediterraneo, con l’obiettivo di costruire un modello di sviluppo sostenibile e resiliente. A discutere il tema saranno il Senatore Nicola Irto, Segretario regionale del PD, la deputata Anna Laura Orrico, Coordinatrice regionale del Movimento 5 Stelle, e Fernando Pignataro, ex deputato e Segretario regionale di Sinistra Italiana, con la moderazione della Sindaca di Siderno, Maria Teresa Fragomeni. L’evento si concluderà domenica 11:30 con una discussione su come Costruire un nuovo campo progressista, sia in Europa che in Italia, capace di affrontare le sfide politiche attuali e future. Saranno presenti Sandro Ruotolo, Eurodeputato PD, Pasquale Tridico, Capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo, e Giuseppe Provenzano, già Ministro per il Sud e attuale Deputato e Responsabile Europa ed Esteri del Partito Democratico nella Segreteria nazionale di Elly Schlein.