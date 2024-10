Al via oggi la prevendita dei biglietti per Catanzaro-Sudtirol

calcio serie b

CATANZARO Il Catanzaro ha comunicato le modalità di vendita dei tagliandi d’ingresso per l’incontro Catanzaro-Sudtirol, in programma alle ore 15 di domenica 27 ottobre allo stadio “Ceravolo” di Catanzaro e valida per la decima giornata del campionato di serie B.

La vendita dei tagliandi inizierà alle ore 15 di oggi, martedì 22 ottobre, secondo le modalità operative sotto riportate: on line su https://uscatanzaro1929.ticketone.it/catalog; rivendite ticketone abilitate su tutto il territorio locale e nazionale; botteghino venerdì 25/10 (15–18), sabato 26/10 (10:18) e domenica 27/10 (9:30 – inizio gara).

I prezzi

Curva Est Ospiti ​​€16,50 ​

Curva Ovest M.C.​​ €16,50 Intero ​– €13,00 Ridotto – €6,50 Ridotto Junior​

Distinti ​​€27,50 Intero ​– €22,00 Ridotto – €11,00 Ridotto Junior

Tribuna Lat. Ovest “B. Cuteri”​€38,50 Intero ​– €31,00 Ridotto – €15,50 Ridotto Junior

Tribuna Lat. Est​​ €38,50 Intero ​– €31,00 Ridotto – €15,50 Ridotto Junior

Tribuna Cen. Sup.\Inf.​​€55,00 Intero ​– €44,00 Ridotto – €22,00 Ridotto Junior

Ridotto generico

Over 65 (nati fino al 31/12/59) – Ragazzi (nati dal 01/01/07) – Donne – Disabili (fino al 99%) ed Acc.

Ridotto Junior

nati dopo 01/01/13.

Disabili 100%

Per agevolare l’accesso allo stadio, US Catanzaro ha istituito un servizio di accreditamento online che permette ai fan con disabilità al 100% di richiedere l’accredito gratuito (sino all’esaurimento dei posti disponibili, (n. 20 in Tribuna Laterale EST) per ogni partita di campionato.

