Vandalizzato a Vibo Valentia il monumento dedicato al capitano De Grazia

VIBO VALENTIA E’ stato vandalizzato a Vibo Valentia il monumento dedicato al capitano Natale De Grazia, ufficiale della Guardia costiera, medaglia d’oro al merito di Marina e vittima del dovere, morto in circostanze ancora da chiarire mentre indagava, per conto della procura di Reggio Calabria, su un traffico di rifiuti radioattivi a bordo di navi mercantili nel Mediterraneo. Il monumento era stato installato l’estate scorsa sul lungomare di Vibo Marina. I vandali hanno agito durante le ore notturne mandando in frantumi la parte superiore del monumento che raffigura un’ancora. Il Belvedere sul lungomare di Vibo Marina, con l’inaugurazione del monumento, porta il nome del capitano De Grazia e la sua intitolazione è stata ufficializzata durante la serata del 27 agosto scorso voluta dall’amministrazione comunale di Vibo Valentia. Alla cerimonia aveva partecipato anche il figlio di De Grazia, Roberto, che, con la voce rotta dall’emozione, aveva letto la targa dedicata a suo padre: «al comandante De Grazia che con il suo acume investigativo, seguendo le tracce del male, si è immolato per amore di questa terra e di questo mare».

Il monumenro inaugurato lo scorso 27 agosto

