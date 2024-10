All’Unical creata una macchina che spiega gli eventi franosi. «Replichiamo ciò che accade nella realtà»

Il “simulatore di frane”

RENDE Dissesto idrogeologico, frane, difesa del territorio, prevenzione. La convivenza con questi eventi è ormai diventata consuetudine così come quella con le emergenze. Una risposta concreta arriva dall’Unical e precisamente dal Camilab il Laboratorio di Cartografia Ambientale e Modellistica Idrogeologica del Dipartimento Dimes.

E’ stato creato un vero e proprio “simulatore di frane” che rappresenta un unicum a livello internazionale e che permette grazie alle sue dimensioni, alla qualità dei sensori applicati e alla notevole flessibilità di utilizzo di rendere realistici scenari franosi prevedendone in anticipo le condizioni di innesco.

Il modello, infatti, è stato progettato in modo da conferire al simulatore grande flessibilità e versatilità nell’utilizzo. È attrezzato di sensoristica per la misura delle principali grandezze fisiche che governano i processi di deformazione e di rottura, di un impianto di video registrazione, di laser per la misura degli spostamenti e di dispositivi per la valutazione delle velocità coinvolte. La presenza di due canali indipendenti consente, inoltre, di analizzare anche la fase di propagazione e di prevedere il posizionamento di strutture di impatto per valutare eventuali strategie di mitigazione

«Grazie a questo prototipo siamo in grado di replicare in laboratorio quello che succede nella realtà – dice la professoressa Giovanna Capparelli ideatrice, insieme al professor Versace, della “macchina” – Analizzando i diversi tipi di terreno e simulando le piogge riusciamo a riprodurre casi reali e ad individuare le condizioni predisponenti gli eventi franosi».

La professoressa Giovanna Capparelli



Il “simulatore di frane” dà la possibilità al team dei ricercatori del Camilab di studiare condizioni estreme di pioggia e situazioni stratigrafiche anche molto complesse arrivando persino a raggiungere un’inclinazione di 50 gradi. Sono stati analizzati grandi campioni di terreno prelevati a Sarno, teatro in passato di una devastante colata di fango, e oggi il Camilab presta la sua collaborazione alla task force ministeriale che si sta occupando degli smottamenti che hanno distrutto parte di Casamicciola sull’isola di Ischia.

Gli studi svolti sulle frane, le attività sviluppate grazie a questo simulatore hanno consentito al Camilab il riconoscimento di “World Centre of Excellence on Landslide Risk Reduction 2023-2026”, nell’ambito dell’International Consortium on Landslides, supportato da importanti organismi quali l’Unesco, Unisdr, Wmo, Fao, Iugs.

Il know-how del Camilab è a disposizione sia di enti pubblici che di attività industriali impegnate nella previsione e prevenzione del rischio frana e di programmi di alta formazione come il master di “Analisi Multirischio e Pianificazione di Protezione Civile” di cui è stato pubblicato il bando per il 2025.

