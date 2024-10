Ponte sullo Stretto, Pichetto Fratin: «Sono convinto che lo vedremo»

l’intervento

«Io sono convinto il Ponte sullo Stretto lo vedremo, anche perché avere un governo che dura significa riuscire a fare le grandi opere. Finora non ci siamo riusciti perché i governi che volevano fare il ponte non hanno avuto la durata che avrebbero dovuto avere per potere realizzare l’opera, visto che la procedura non è di quelle facili». Lo ha detto il ministro all’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, giungendo alla convention di Forza Italia a Santa Flavia (Palermo).

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato