Trasporto aereo, Aeroitalia: riprende il collegamento tra l’Umbria e Lamezia Terme

ROMA Aeroitalia annuncia nuovi collegamenti per la stagione invernale 2024-2025 presso l’Aeroporto Internazionale dell’Umbria. A partire dal 14 dicembre, riprenderà il collegamento per Lamezia Terme, mentre dal 15 dicembre sarà attivata una nuova rotta verso Comiso, entrambe operate con frequenza bisettimanale. La compagnia ha inoltre confermato il volo giornaliero per Milano Bergamo. “Siamo entusiasti di continuare ad ampliare i nostri collegamenti da e per Perugia, aggiungendo nuovi voli per Comiso e Lamezia Terme due volte alla settimana a partire da dicembre, e rafforzando le nostre connessioni giornaliere per Milano Bergamo. Abbiamo in programma di annunciare presto le nuove destinazioni estive in partenza da Perugia, che includeranno Sardegna, Calabria e Sicilia”, ha dichiarato Krassimir Tanev, chief commercial officer di Aeroitalia. (Askanews)

