Sciame sismico nel Cosentino, oltre 80 scosse di terremoto in meno di un giorno

COSENZA Oltre 80 scosse di terremoto dopo quella di magnitudo 3.7 segnalata ieri nella provincia cosentina. Lo rileva l’Ingv, che registra uno sciame sismico con epicentro tra Cellara e Mangone, a circa 20 km di profondità. Un terremoto di magnitudo Richter ML 3.7 è stato localizzato dalla Rete Sismica Nazionale alle ore 20:51 italiane di ieri, 27 ottobre 2024 a 3 km da Cellara, a una profondità di 21 km. L’epicentro del terremoto è stato individuato a circa 13 km da Cosenza, 28 km da Lamezia Terme e 40 km da Catanzaro. Dopo questo evento – e fino alle ore 16:10 di oggi – sono stati localizzati altri 80 terremoti: 66 di magnitudo minore di 2.0, 12 di magnitudo compresa tra 2 e 3 e 2 eventi di magnitudo pari a 3.0. Questi due eventi sono avvenuti alle 11:48 e alle 11:51 di oggi, 28 ottobre 2024.





La zona interessata dal terremoto odierno – approfondisce l’Istituto – è caratterizzata da pericolosità sismica molto alta, come testimoniato dalla Mappa della pericolosità sismica del territorio nazionale (MPS04) e dai forti terremoti avvenuti in passato. In particolare, l’epicentro del terremoto odierno è quasi sovrapponibile alla localizzazione del terremoto del 4 ottobre 1870 di magnitudo 6.2, localizzato secondo il Catalogo dei Forti Terremoti in Italia a meno di 1 km da Cellara e circa 2 km da Mangone, provocando un danneggiamento pari al IX-X e X grado della Scala MCS, rispettivamente. Se si guarda la sismicità più recente dal 1985 in poi, l’area è stata interessata da una sismicità diffusa e piuttosto significativa. Come si evince dalla mappa dei risentimenti macrosismici ricavata dagli oltre 300 questionari inviati al sito www.hsit.it, il terremoto di ieri sera è stato risentito nelle province di Cosenza e di Catanzaro con una intensità massima avvertita pari al IV grado MCS, anche a causa dei 21 km di profondità.

