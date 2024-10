Sicurezza sul lavoro nei cantieri della Trasversale delle Serre: siglato il protocollo d’intesa a Vibo – FOTO

il patto

VIBO VALENTIA Rispetto al 2023 infortuni e morti sul lavoro in aumento in tutta Italia. Dati che confermano la necessità di investire sulla tutela dei lavoratori e sulla prevenzione nei cantieri. È in quest’ottica che stamattina, presso la sala di rappresentanza della Prefettura di Vibo, è stato siglato un protocollo d’intesa tra Prefettura, Ispettorato del Lavoro, Asp e il commissario straordinario per gli interventi sulla “Trasversale delle terre” per il coordinamento delle attività di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nei cantieri della SS182. A firmare il documento il prefetto Giovanni Paolo Grieco, il rappresentante dell’Ispettorato del Lavoro Luca Mancuso, il rappresentante della commissione dell’Asp vibonese Gianluca Orlando e il commissario straordinario Francesco Caporaso. Presenti anche le autorità militari del territorio, tra cui il comandante provinciale dei Carabinieri Luca Toti e quello della Guardia di finanza Eugenio Bua.





Le parole del Prefetto

Il prefetto Grieco parla di porre «al centro dell’attenzione il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro», a cui è stata data particolare attenzione nel corso del suo mandato. Quello siglato per la Trasversale delle Serre è solo uno dei protocolli d’intesa, ma – annuncia Grieco – ne seguiranno altri, a partire da quello con l’Asp per il cantiere del nuovo ospedale. Una «sensibilità», spiega, condivisa da Anas e dal commissario straordinario. «Quando mi hanno proposto questo protocollo abbiamo dato subito la più ampia disponibilità. Se le istituzioni lavorano d’intesa anche con gestazioni appaltanti che devono imporre alle ditte affidatarie ciò che la legge prescrive per la sicurezza, allora si può lavorare meglio e dare più garanzia ai lavoratori». Un patto che si inserisce nel più ampio protocollo sulla legalità, un continuo lavoro di sinergia tra istituzioni, aziende e forze dell’ordine che, aggiunge Grieco, «è un po’ il mio modo lavorare. Con le forze dell’ordine è come se ormai fossimo un soggetto unico, ma quando si uniscono anche altre realtà come l’Asp o l’Ispettorato del Lavoro si riescono ad ottenere risultati ancora migliori».





Un cantiere “virtuale”

Soddisfatto anche il commissario straordinario Francesco Caporaso. «Un protocollo che cerca di andare oltre i normali strumenti che vengono adottati e che, grazie alla concertazione tra l’ispettorato del lavoro e l’Asp, cerca di attuare una serie di attività che in maniera proattiva possano evitare quelle condizioni o mitigare il rischio per degli incidenti sui luoghi di lavoro sui nostri cantieri». Sull’esempio, spiega Caporaso, su quando già accaduto nel Cosentino per il cantiere del terzo megalotto della 106. «Viene creata una sorta di cantiere virtuale della sicurezza, che consente a tutti gli organi di controllo di accedere alle documentazioni e fare tutte le valutazioni, seguendo tutte le fasi di lavorazione. Tutto indipendentemente dalle attività di controllo che comunque ci sono e rientrano nelle normali attività dell’Ispettorato, dell’Asp e dei Carabinieri».

Commissario Straordinario per i lavori infrastrutturali della Trasversale delle Serre Francesco Caporaso

La situazione delle strade vibonesi

Da Caporaso un’analisi sulla condizione delle strade vibonesi, oltre all’importante cantiere della Trasversale delle Serre. «La situazione della provincia vibonese è attenzionata dall’Anas, si stanno facendo molti investimenti. Basti pensare che le attività per la Trasversale delle Serre vedono ben tre cantieri sulla provincia di Vibo Valenza con un investimento complessivo di quasi 300 milioni di euro. Analoga attenzione sulla gestione delle strade statali, su cui si sta cercando di recuperare un gap manutentivo che si è accumulato negli anni passati quando non c’erano grandi investimenti nel campo della manutenzione». Per quanto riguarda le tempistiche della SS182: «Abbiamo tre cantieri attivi e un altro cantiere, che è quello tra Vazzano e Vallelonga, dove è stato appena consegnata la cosiddetta fase zero che è quella del bonifico ordigni bellici e del disboscamento e poi l’ultimo lotto, quello di Gagliato – Soverato che è ancora in gara e dovrebbe avere un’ aggiudicazione proprio a giorni». (Ma.Ru.)

