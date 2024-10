Dossieraggio, l’ex superpoliziotto Gallo: «È la vita»

l’inchiesta

«È la vita». Risponde così – ai tanti giornalisti che lo attendevano – l’ex super poliziotto Carmine Gallo, riguardo al fatto che fosse strano vederlo ora «dall’altro lato», dopo l’inizio degli interrogatori di garanzia sulla presunta banda di hacker di via Pattari 6 che farebbe capo a Enrico Pazzali e proprio a Gallo, nell’inchiesta condotta dai carabinieri del Nucleo investigativo di Varese e coordinata dal pm Francesco De Tommasi sul presunto “dossieraggio”.

Il primo a entrare nell’aula del gip Fabrizio Filice è stato Samuele Nunzio Calamucci, l’informatico ex Anonymus, ai domiciliari da venerdì, è ritenuto dal pm De Tommasi uno dei vertici dell’associazione a delinquere dedita allo spionaggio dei dati e traffico di segreti, indicato come la mente del sistema “Beyond”.

Nell’inchiesta si contesta l’associazione per delinquere finalizzata ad una serie di reati, tra cui l’accesso abusivo a sistema informatico per prelievi di centinaia di migliaia di informazioni riservate da banche dati strategiche. Gallo e Calamucci sono dunque difesi dai legali Antonella Augimeri e Paolo Simonetti e rientrano per la Dda di Milano, nell’indagine anche della Dna, nelle 13 custodie cautelari in carcere, che vedono la richiesta ai domiciliari anche per l’ex presidente di Fondazione Fiera Enrico Pazzali. Gallo si è avvalso della facoltà di non rispondere nell’interrogatorio di garanzia davanti al gip Fabrizio Filice e «chiarirà la sua estraneità ai fatti», secondo la sua legale.