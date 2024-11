il lutto

COSENZA Si è spento nella sua Trieste Mario Uxa, attaccante che ha giocato con la maglia rossoblù per quattro stagioni mettendo a segno 49 reti tra Serie D e Serie C, dal 1954-55 al 1958-59. Centravanti dotato di grandi qualità e fiuto del gol, Uxa ha legato il suo nome alla vittoria del girone di eccellenza della Serie D che è valso il titolo di Campione d’Italia al Cosenza. Il Cosenza Calcio in tutte le sue componenti esprime profondo cordoglio e vicinanza ai familiari.