Serie C, il Crotone ferma anche il Cerignola: al “Monterisi” finisce 1-1

calcio

CROTONE Continua il “filotto” di risultati utili del Crotone. Dopo aver fermato in casa il Benevento primo in classifica, arriva un altro pareggio contro la principale inseguitrice della squadra campana. Al “Monterisi” di Cerignola, la squadra di mister Longo va sotto nel primo tempo, ma agguanta la partita nella ripresa con la rete di Giron. Primo tempo con un ottimo inizio dei Rossoblu, che vanno più volte vicini al vantaggio. L’Audace Cerignola prende campo dopo la prima mezz’ora, trovando il gol con Jallow con il pallone che finisce in rete dopo una carambola fortuita. Nel secondo tempo il Crotone prima ci prova con Tumminello, subentrato a Schirò, poi trova la rete del pareggio con Maxime Giron che batte Saracco con un sinistro imprendibile dal limite. Nel finale gli squali resistono all’assalto dei pugliesi, che concludono la partita in 10 per l’espulsione nei minuti di recupero di Capomaggio. Crotone che sale a 16 punti, confermando il momento positivo.

Il tabellino

AUDACE CERIGNOLA: Saracco; Visentin, Gonnelli (36’st Martinelli), Ligi; Russo, Tascone (32’st Bianchini), Capomaggio, Paolucci (32’st Sainz-Maza), Tentardini; Jallow (18’st Ruggiero), Salvemini (36’st Faggioli). A disp.: Greco, Fares, Gagliano, Parigini, Velasquez, Carnevale, Romano, lurilli, Carrozza, Di Dio.

All. Raffaele

CROTONE: Sala; Rispoli (1’st Guerini), Cargnelutti, Di Pasquale, Giron; Gallo (15’st Barberis), Schirò (25’st Tumminello); Oviszach (1’st Spina), Stronati, (15’st Kostadinov), Vitale; Gomez. A disp.: D’Alterio, Martino, Armini, Kolaj, Cantisani, Aprea, Chiarella. All. Longo

ARBITRO: Mirabella di Napoli

MARCATORI: 41’pt Jallow (A), 26’st Giron (C)

AMMONITI: Capomaggio (A), Rispoli (C), Ligi (A), Guerini (C), Stronati (C), Schirò (C)

ESPULSI: Capomaggio (A) al 45’st per somma di ammonizioni

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato