Don Mimmo Battaglia diventa cardinale

ROMA Papa Francesco aggiunge un cardinale al Concistoro: si tratta dell’arcivescovo di Napoli Domenico Battaglia. “Don Mimmo”, come è conosciuto, si aggiunge alla lista dei porporati che riceveranno la berretta il prossimo 7 dicembre. Calabrese di origine, alla guida dell’arcidiocesi partenopea dal 2020, Battaglia è noto per il suo impegno sociale a fianco ai fragili. Torna quindi a 21 il numero dei nuovi cardinali, dopo la rinuncia dell’indonesiano Syukur.

La gioia della città di Catanzaro

Questo il commento del sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita: «È con gioia enorme che apprendiamo dal direttore della sala stampa della Santa Sede che “Papa Francesco ha annunciato di avere incluso tra i nomi dei nuovi cardinali che saranno creati nel corso del prossimo Concistoro del 7 dicembre Sua Eccellenza Domenico Battaglia, Arcivescovo di Napoli”». Lo afferma, in una nota, il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita. “È una bellissima e grande notizia – aggiunge Fiorita – che la città capoluogo di regione apprende con viva e intensa emozione, con i sentimenti di riconoscenza, che sono ancora oggi vivi, per tutto ciò che don Mimmo Battaglia ha donato alla città e per i valori umani e spirituali che ci auguriamo egli possa ancora e a lungo testimoniare nel suo percorso di pastore».

