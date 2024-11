Presentato il dossier di candidatura di Aiello Calabro a Capitale Italiana della Cultura 2027

l’obiettivo

AIELLO La presentazione si è tenuta presso il Teatro Comunale, presenti il Sindaco Luca Lepore che ha aperto i lavori illustrando come è nata l’idea di candidare Aiello Calabro a questo ambizioso titolo, un idea maturata nel corso del tempo con l’intento di proiettare il Borgo di Aiello attraverso la crescita culturale in un percorso di crescita e sviluppo.

Tante, numerose, le potenzialità che Aiello Calabro possiede da quelle storiche come i palazzi nobiliari, le piazze, le chiese e il Castello Normanno a quelle naturalistiche e paesaggistiche per poi passare alle tradizioni locali vera identità da preservare e tutelare.

Aiello Calabro è una piccola grande realtà piccola per numero di abitanti grande per territorio e per patrimonio storico e culturale.

Il dossier di candidatura ha spiegato Lepore ha permesso di riscoprire importanti frammenti del nostro passato che intendiamo portare alla conoscenza di tutti, frammenti che mostrano quanto un tempo Aiello fosse un centro nevralgico una culla che ha dato i natali a personalità importanti che hanno lasciato memoria e traccia nell’intera regione e oltre.

Il dossier di candidatura prosegue Lepore tiene memoria del passato che proietta al futuro attraverso una programmazione mirata a valorizzare e far conoscere la storia e le radici di Aiello Calabro. Tante le iniziative inserite nel cronoprogramma le quali non si limitano al Borgo di Aiello ma guardano e si estendono al comprensorio.

«Lo sviluppo culturale afferma Lepore non può essere qualcosa di isolato ma deve coinvolgere ed includere affinché attraverso questo si possano generare occasioni di crescita per Aiello, per i paesi limitrofi e per l’intera regione. Come Amministrazione Comunale sin dall’insediamento stiamo puntando molto sulla cultura attraverso diverse iniziative che vanno dalla valorizzare del patrimonio storico con interventi di restauro conservativo del Castello Normanno e della Chiesa della Madonna delle Grazie e della Cappella Cybo Malaspina, all’apertura della Biblioteca Comunale, alla realizzazione di eventi che tendono a conservare e far conoscere le nostre tradizioni e il nostro patrimonio culturale. Il processo di crescita culturale del Borgo di Aiello Calabro è già in atto e l’eventuale riconoscimento del titolo di Capitale Italiana della Cultura 2027 non potrà far altro che rafforzarlo».

«Presente alla presentazione anche il gruppo di lavoro di redazione del dossier in quanto afferma Lepore abbiamo voluto realizzare un documento calato sul territorio e proprio per questo abbiamo inteso coinvolgere le risorse umane che il territorio di Aiello Calabro possiede, persone che si sono da sempre interessate alla storia del Nostro borgo e ne conoscono a fondo ogni aspetto.

La realizzazione del dossier è stata un viaggio che ha permesso di ritornare indietro nel tempo e portare in auge nuovi tasselli che hanno arricchito tutti noi di nuovi e importanti spunti. Ringrazio il gruppo di lavoro coordinato da Gianfrancesco Solferino storico dell’arte per aver risposto presente all’invito di questa amministrazione di dare il proprio contributo nella redazione del dossier.

Così come ringrazio i numerosi partner dalle associazioni di categoria, ai comuni, alla provincia di Cosenza, alle associazioni locali per aver accordato supporto alla Candidatura del Comune di Aiello Calabro».