Sbarcati nel porto di Crotone 99 migranti. Tra loro anche 26 minori e 20 donne

il salvataggio

CROTONE Ci sono 26 minori e 20 donne, quattro delle quali incinte, tra le 99 persone soccorse questa sera dalla Guardia costiera e condotte nel porto di Crotone. Si trovavano a bordo di un’imbarcazione a vela di 16 metri quando sono state intercettate a 30 miglia a sud di Crotone da una motovedetta della Capitaneria di porto. Considerata la difficoltà di navigazione del veliero e il consistente numero di persone che erano a bordo, l’equipaggio dell’unità della Guardia costiera ha provveduto al trasbordo di tutti i migranti ed a fare rotta verso il porto di Crotone, dove è giunta in serata. Le operazioni di sbarco, coordinate dalla Prefettura di Crotone, sono state gestite dall’Ufficio immigrazione della Questura. La maggior parte dei migranti, partiti quattro giorni fa dalla Turchia, arriva dall’Afghanistan. Tra loro 50 uomini, 19 donne e 26 minori, sei dei quali non accompagnati. Con loro c’erano anche una donna algerina e tre uomini iraniani. Le condizioni di salute dei migranti, comprese quelle delle quattro donne incinte, sono state valutate come buone dallo staff sanitario dell’Ufficio vulnerabilità dell’Azienda sanitaria provinciale di Crotone. Soltanto per un cittadino afghano si è reso necessario il ricovero in ospedale a causa di un grave stato di disidratazione. I migranti, dopo lo sbarco, sono stati trasferiti nel Centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato