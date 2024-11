Disordini dopo la partita Crotone-Benevento, i carabinieri denunciano 5 persone (violati 3 Daspo)

i controlli

CROTONE Nei giorni scorsi i carabinieri della compagnia di Cirò Marina hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Crotone cinque soggetti per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere, e tre di loro – già colpiti da Daspo – per la violazione delle prescrizioni previste dal particolare provvedimento. Per come ricostruito dai militari operanti, infatti, al termine dell’incontro calcistico tra il F.C. Crotone e il Benevento calcio, tenutosi presso lo stadio comunale Ezio Scida di Crotone, i cinque soggetti, dopo aver tentato di aggredire tifosi del Benevento che transitavano lungo la SS 106 all’altezza della frazione Torre del comune di Melissa in direzione Taranto, sono stati individuati a bordo di un’autovettura e sottoposti a controllo dai carabinieri. A seguito di perquisizione, sono stati rinvenuti nella loro disponibilità due passamontagna, una mazza da baseball, un bastone in plastica, un tubo in plastica, una sciarpa del F.C. Crotone e una maschera da travestimento. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, a disposizione dell’autorità giudiziaria.