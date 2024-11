«La nomina di Don Mimmo Battaglia a cardinale è per la Calabria un risultato di speranza»

il messaggio

«Le congratulazioni sono ovvie e consequenziali alla chiamata, cui il nostro Don Mimmo Battaglia è stato chiamato nel prossimo e futuro traguardo della sua vita. Religioso, di fine capacità impegnato nel sociale e da pochi anni Vescovo della più grande diocesi del meridione quella della Città di Napoli. La nomina che si concretizzerà formalmente nelle prossime settimane non appena il Nostro amato Pontefice celebrerà il Concistoro non mi coglie di sorpresa anzi me l’aspettavo già da quando Papa Francesco lo ha nominato Vescovo». Così in una nota Vincenzo Caserta, già dirigente della Regione Calabria, che aggiunge: «Sì, perché Don Mimmo, come ama sempre farsi chiamare, nella città Partenopea, ha continuato anche da Vescovo a fare ciò che in Calabria ha sempre fatto con l’impegno e la costanza di chi nella sua vita si spende sempre per gli ultimi. Ma, la plurima soddisfazione oltre che mia e dei numerosi amici che in Calabria lui ha, deve essere di tutti. Difatti sono passati molti anni dalla nomina di un calabrese a Cardinale e oltretutto perché rappresenta e vuole rappresentare nella Chiesa un uomo del Sud come lui stesso ha dichiarato alla stampa non appena saputo della nomina. Di un Sud che soffre, di un Sud in cerca da secoli di una identità di un Sud che chiede riscatto e rappresentatività e di un Sud alla ricerca di un impegno civile e sociale che si orienti al riscatto dei popoli ed alla negazione dei conflitti di ogni genere. La Chiesa che rappresenta e rappresenterà dovrà essere questa. Credo che il suo impegno sarà orientato ad aprire nuovi orizzonti arricchendo di esperienze e di civile battaglie, finalizzate all’equità dei popoli e delle persone in difficoltà. Siamo certi, che Don Mimmo, non cederà su nulla nel prossimo impegno nel rispetto e nella difesa degli emarginati e dei bisognosi dando dignità con la Chiesa e dentro la Chiesa ai soggetti che ne hanno più necessità. Per la nostra Regione rappresenta sicuramente un risultato di speranza per il futuro delle generazioni a venire e sappiamo molto bene che il suo contributo perché questo si concretizzi non mancherà.

Auguri Eminenza».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato