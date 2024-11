Lamezia Terme, arrestato l’autore dell’aggressione al primario del pronto soccorso dell’ospedale – NOME

il fatto

LAMEZIA TERME Gli agenti del commissariato di Polizia di Lamezia Terme hanno arrestato in flagranza di reato differita il responsabile dell’aggressione al primario del Pronto Soccorso di Lamezia Terme, Rosarino Procopio, colpito con un manganello dal nipote di una paziente. Si tratta di Carlo Sacco, 28 anni, accusato di lesioni aggravate. L’uomo era stato identificato già nell’immediatezza dei fatti da alcuni agenti che si trovavano nell’ospedale lametino per scortare un paziente e che erano intervenuti per bloccare l’aggressore. Le indagini sono coordinate dal procuratore capo di Lamezia Terme, Salvatore Curcio, che ha chiesto la conferma della detenzione in carcere all’ufficio competente. L’aggressione è scattata quando i medici hanno comunicato ai suoi familiari la decisione di dimettere la paziente. (AGI)

