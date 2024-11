Incidente stradale anche a Catanzaro nell’area della Cittadella regionale: tre feriti

l’impatto

CATANZARO E’ di tre feriti, di cui uno in gravi condizioni, il bilancio di un incidente avvenuto questa mattina a Germaneto di Catanzaro, in viale Europa, zona Cittadella regionale. Nell’incidente sono rimaste coinvolte due auto: sul posto immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno estratto dalle lamiere le persone incastrate, affidate al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento all’ospedale. Sul posto anche polizia stradale per gli adempimenti di competenza. Al momento la strada è interdetta al traffico sino al termine delle operazioni di soccorso.

