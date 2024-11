Questura di Vibo, emessi quattro avvisi orali: tra i destinatari l’autore dell’aggressione al Pronto soccorso

i provvedimenti

VIBO VALENTIA La Polizia di Stato di Vibo Valentia, nell’ambito dell’attività volte ad assicurare una maggiore tutela della collettività e della sicurezza pubblica, ha emesso, nella giornata di ieri, quattro avvisi orali. I provvedimenti sono stati adottati dal Questore della Provincia di Vibo Valentia, Rodolfo Ruperti, quattro avvisi orali di Pubblica Sicurezza, sulla scorta dell’analisi degli atti e delle valutazioni delle condotte eseguiti dall’Ufficio Misure di Prevenzione della Divisione Anticrimine della Questura. Trattasi di soggetti dimoranti in Comuni della Provincia, ritenuti, anche sulla base delle recenti condotte tenute, socialmente pericolosi ed in grado di reiterare i propri comportamenti illeciti. Alcuni di essi risultano inoltre gravati, a vario titolo, da procedimenti penali concernenti reati contro la persona, contro il patrimonio, reati in materia di armi e stupefacenti, associazione a delinquere.

Tra i destinatari anche il protagonista dell’aggressione al Pronto soccorso

Tra i destinatari dei provvedimenti emessi, rientra anche l’uomo resosi responsabile del grave episodio di violenza perpetrato, nei giorni scorsi, ai danni del personale sanitario del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Vibo Valentia. L’uomo, dopo essersi impossessato di una siringa con ago aperto, aveva con la stessa minacciato gli operatori, danneggiando gli interni del nosocomio e scagliandosi contro gli agenti di Polizia intervenuti che, al fine di garantire l’incolumità del personale sanitario nonché dei pazienti presenti, si trovavano costretti a fare uso del taser (arma ad impulsi elettrici) in dotazione, ristabilendo così una situazione di tranquillità all’interno del presidio ospedaliero, e mettendo in sicurezza il personale di servizio. Da ulteriori accertamenti istruttori espletati dalla Divisione Anticrimine, è risultato inoltre che il soggetto, oltre ad annoverare condanne per diversi reati, era stato già destinatario della misura dell’”ammonimento”, consistente nell’intimazione, rivolta dal Questore all’autore delle condotte, ad astenersi dal commettere ulteriori atti di molestia, minaccia, violenza in ambito domestico o intrusione nella vita altrui.

