Autonomia, Calderoli: adegueremo la legge, poi le opposizioni zitte per sempre

il dibattito

MILANO La legge sull’autonomia differenziata “ha 11 articoli e 45 commi, sono state presentato un centinaio di eccezioni su 43 commi e ne hanno accettate sette. Quindi su un terreno sconosciuto abbiamo trovato la strada per una perfetta coincidenza della Costituzione”. Il ministro degli Affari costituzionali Roberto Calderoli lo ha rivendicato in un incontro a Rovato, nel Bresciano, commentando la decisione della Consulta. “Si può dire che la partita è finita 45-7”. Il ministro degli Affari regionali Roberto Calderoli ha spiegato che adeguerà la legge alle richieste della Consulta: “Farò tesoro degli indirizzi della sentenza” ha detto e poi “le opposizioni taceranno e mi auguro taceranno per sempre”, ha proseguito.

