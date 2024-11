San Siro, lo striscione della nord nerazzurra contro Beretta

omicidio bellocco

MILANO «La tua infamità non appartiene alla nostra mentalità»: un messaggio breve ma chiaro, quello che si legge sullo striscione comparso davanti allo stadio San Siro Meazza nella notte tra venerdì e sabato. La reazione della curva non si è fatta attendere, arrivando tramite messaggio da parte del nuovo direttivo della curva Nord nerazzurra: il destinatario è Andrea Beretta, il tifoso arrestato due mesi fa per l’omicidio di Antonio Bellocco e che ha deciso di collaborare. «E di raccontare la sua verità, inevitabilmente – scrive Repubblica dando notizia e pubblicando la foto dello striscione – anche sugli affari criminali legati allo stadio, sul delitto Boiocchi e sul business nero delle curve».

