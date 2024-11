“Sistema Rende”, archiviata la posizione dell’avvocato Gregorio Barba

il processo

COSENZA Il gip del Tribunale di Cosenza Claudia Pingitore, accogliendo la richiesta presentata dal pm Giuseppe Visconti e condividendo la memoria difensiva presentata dai legali ha disposto l’archiviazione della posizione dell’avvocato Gregorio Barba perché dalla documentazione in atti non vi è prova di alcuna ipotesi di reato.

Nella memoria difensiva è stato provato, anche attraverso il deposito di autorevolissimi pareri “pro veritate”, vergati da insigni studiosi in materia civile ed amministrativa, che l’operato del professionista era esente da censure di qualsiasi natura.

Soddisfazione dell’avvocato Guido Siciliano. «Conoscendo le indiscusse doti morali e professionali del nostro collega, non abbiamo avuto mai alcun dubbio sull’epilogo della vicenda. La fiducia nella Magistratura ci ha dato speranza che il procedimento si sarebbe concluso celermente con il riconoscimento della assoluta correttezza dell’operato dell’Avvocato Gregorio Barba». (f.b.)