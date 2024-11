Gran Galà del Calcio, Noto miglior presidente della serie B. Premiati anche Tutino e Cimino

calcio

COSENZA Domani, lunedì 18 novembre, prenderà il via il Gran Galà del Calcio Italiano, l’evento annuale che celebra i migliori protagonisti della stagione calcistica 2023/2024. Giunto alla sua tredicesima edizione, il Galà si conferma uno degli appuntamenti più attesi del panorama sportivo italiano. Questa mattina, presso la Sala De Pasquale del Comune di Latina, si è tenuta la presentazione ufficiale dell’evento, che quest’anno si prepara a premiare i calciatori, allenatori e dirigenti che si sono distinti nel corso della stagione.

Tra i premiati dello scorso campionato di serie B, spicca come miglior presidente Floriano Noto che da neopromosso con il suo Catanzaro ha sfiorato la promozione in serie A. Ma in generale tra i riconoscimenti, c’è tanta Calabria. Come miglior portiere verrà premiato Andrea Fulignati (ex Catanzaro, quest’anno a Cremona), mentre Gennaro Tutino (oggi alla Sampdoria e autore di 20 gol con la maglia del Cosenz è il miglior attaccante. Suo anche il miglior gol dell’anno (Ascoli-Cosenza 0-1). Nella top 11, spicca la presenza del giovane terzino destro del Cosenza Baldovino Cimino.

I premi della serie B

Miglior Portiere Andrea Fulignati

Miglior Difensore Alessandro Circati

Miglior Centrocampista Pierluigi Casiraghi

Miglior Attaccante Gennaro Tutino

Miglior Calciatore Dell’Anno Patrick Cutrone

Miglior Giovane Calciatore Dell’Anno Antonio Raimondo

Miglior Gol Dell’Anno Gennaro Tutino (Ascoli – COSENZA 0 – 1 01/05/2024)

Miglior Procuratore Dell’Anno Giovanni Tateo e Valeriano Narcisi

Miglior Giovane Procuratore Dell’Anno Francesco Iovino e Matteo Coscia

Miglior Allenatore Dell’Anno Paolo Vanoli

Miglior Giovane Allenatore Dell’Anno Alberto Aquilani

Miglior Responsabile Settore Giovanile Dell’Anno Giovanni Invernizzi

Miglior Responsabile Area Scouting Dell’Anno Massimiliano Notari

Miglior Squadra Dell’Anno Parma Calcio 1913 Srl

Miglior Presidente Dell’Anno Floriano Noto

Miglior Direttore Sportivo Dell’Anno Filippo Antonelli e Carlalberto Ludi

Miglior Dirigente Sportivo Dell’Anno Roberto Goretti

Miglior Addetto Stampa Fabrizio Cometti e Gianluca Parente

Miglior Team Manager Antonio Scimone

Miglior Calciatore Rivelazione Dell’Anno Giuseppe Sibillie Sebastiano Esposito

Miglior Esordiente Dell’Anno Francesco Pio Esposito

Premio Club Per Aver Giocato Con Più Calciatori Italiani Fussball Club Sudtirol Srl

Premio Gestione Social AS Cittadella 1973 Srl

Premio Alla Carriera Gaetano Masucci e Valerio Di Cesare

TOP 11 Lega Serie B

Portiere Sebastiano Despalnches

Terzino Destro Cimino Baldovino

Terzino Sinistro Gianluca Di Chiara

Difensore Centrale Matteo Bianchetti

Difensore Centrale Paolo Rozzio

Centrocampista Laterale Destro Daniele Verde

Centrocampista Laterale Sinistro Anthony Partipilio

Centrocampista Centrale Jacopo Segre

Centrocampista Centrale Mattia Valoti

Attaccante Massimo Coda

Attaccante Matteo Brunori

Allenatore Fabio Pecchia

Pd: «Noto orgoglio cittadino»

CATANZARO «Il riconoscimento di Floriano Noto come miglior presidente della Lega di Serie B per la stagione 2023/2024 rappresenta un motivo di grande orgoglio per la città di Catanzaro. Il giusto premio attribuito al presidente non solo celebra la sua leadership e visione, ma riflette anche il crescente successo della società, che ha portato la squadra a essere una delle realtà più solide e competitive della serie cadetta. Il meritato riconoscimento è particolarmente significativo per la città di Catanzaro, poiché evidenzia il lavoro svolto non solo sul piano sportivo, ma anche su quello della gestione organizzativa del club. Noto, infatti, ha saputo guidare il Catanzaro con una politica oculata e attenta anche al settore giovanile, puntando al miglioramento delle infrastrutture e facendo crescere sempre più l’entusiasmo attorno alla squadra. Il riconoscimento attribuito anche ad Antonio Simone, ritenuto il miglior team manager di Serie B della stagione calcistica 2023-2024, rafforza l’idea positiva dell’Us Catanzaro che sta maturando in Italia. La stabilità e i successi della società sono diventati simbolo di un rinnovato orgoglio sportivo per la città capoluogo, che vive il calcio come un’importante occasione di coesione e visibilità a livello nazionale. La crescita della squadra, a cui auguriamo traguardi sempre più alti, è un chiaro riflesso del lavoro svolto dal presidente e dal suo staff. Per i tifosi giallorossi e per l’intera comunità catanzarese, questo premio rappresenta anche un segno di speranza e fiducia nel futuro, confermando che il Catanzaro ha una grande opportunità di consolidare il suo posto nel panorama calcistico italiano, rafforzando il legame con la città, di cui porterà alto il nome. Come amministrazione comunale abbiamo dato prova di avere a cuore le sorti della nostra squadra di calcio attraverso l’adeguamento, con risorse regionali ed in tempi record, dello Stadio Ceravolo, intervento che oggi ci consente di disputare le gare sportive nella serie B, ed un ulteriore lavoro è stato già messo in cantiere. Per consolidare i successi della squadra ed il lavoro del presidente Noto, servono attenzione e vicinanza da parte di tutte le istituzioni, sinergia, unione di intenti e lavoro concreto da parte di tutti coloro che hanno amore verso la città e la squadra, che del Capoluogo di regione è diventata simbolo identitario. Noi ci siamo». Lo dicono Giusy Iemma, vicesindaco di Catanzaro e presidente dell’Assemblea regionale Pd e Fabio Celia, capogruppo Pd.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato