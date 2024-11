cronaca

COSENZA Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi a Cosenza, in via degli stadi. Coinvolte una moto ed una auto. Sul posto il 118 e la polizia di stato per i rilievi del caso. Ancora sconosciuti i dettagli relativi allo scontro tra i due mezzi. Una persona è rimasta ferita (f.b.)

(foto di Francesco Greco)