Subentro Sorical nella gestione del servizio idrico integrato, sottoscritto l’accordo con Congesi e Comuni consorziati

CROTONE E’ stato sottoscritto, questa mattina, nella sala consiliare “Falcone e Borsellino” del Comune di Crotone l’accordo operativo tra Sorical, Congesi e i comuni aderenti al consorzio Congesi (Crotone, Casabona, Cirò, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Mesoraca, Petilia Policastro, Roccabernarda, Rocca di Neto, San Mauro Marchesato, San Nicola dell’Alto, Santa Severina, Strongoli e Verzino) finalizzato al subentro della Sorical nella gestione del servizio idrico integrato nei territori dei quattordici Comuni consorziati.

A firmare il documento alla presenza del presidente dell’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria (Arrical) Sergio Ferrari, l’amministratore Unico di Sorical Cataldo Calabretta, il presidente di Congesi Claudio Liotti e i sindaci dei quattordici comuni consorziati.

L’accordo operativo fa seguito al Piano operativo del gennaio 2024 del commissario straordinario Arrical e al protocollo di intesa sottoscritto nell’aprile 2024 tra Regione Calabria, Arrical, SoRiCal, Unindustria e organizzazioni sindacali, che regolamenta le modalità di trasferimento in capo a SoRiCal del personale dipendente delle gestioni esistenti oltre che da una serie di ù tavoli tecnici tra SoRiCal e ConGeSi per rendere più efficace la fase preliminare di ricognizione, propedeutica al subentro nella gestione operativa.

L’accordo operativo prevede una attività di ricognizione che dovrà essere completata entro il 31 dicembre al fine del trasferimento delle opere afferenti il sistema idrico integrato dei singoli comuni consorziati.

Per quanto attiene il personale attualmente in forza a Congesi lo stesso sarà assunto con decorrenza 1 gennaio 2025 (data di subentro) sulla base dell’accordo che verrà stipulato entro la prima decade di dicembre.

