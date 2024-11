Poliziotti aggrediti a Catanzaro, le reazioni di condanna

gli interventi

Il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro (FDI) esprime la propria solidarietà ai due poliziotti delle Volanti rimasti feriti a Catanzaro in seguito alla violenta aggressione da parte di soggetti di etnia rom nel corso di un’operazione di servizio. «Si tratta dell’ennesimo episodio di violenza ai danni delle Forze dell’ordine che, in contesti difficili come quelli dei quartieri Sud di Catanzaro, operano con professionalità ed equilibrio per garantire la legalità e affermare la presenza dello Stato. Mi auguro che vengano inflitte pene severe e certe ai responsabili, per contrastare quel senso di impunità che alimenta l’arroganza di chi crede di poter aggredire uomini e donne in divisa per impedirgli di svolgere il proprio lavoro», afferma Wanda Ferro.

«La Cisl Magna Grecia condanna con fermezza ogni forma di aggressione contro chi opera quotidianamente per garantire il rispetto della legge e la tutela della sicurezza dei cittadini». E’ quanto afferma il segretario generale della Cisl Magna Grecia Daniele Gualtieri, esprimendo la propria solidarietà ai due poliziotti delle Volanti aggrediti a Catanzaro durante un’operazione di servizio. «Questo grave atto di violenza ai danni delle Forze dell’Ordine – l’ennesimo che si verifica in quel quartiere – dimostra le difficoltà e i rischi a cui il personale in divisa è quotidianamente esposto». «Questi episodi – afferma Gualtieri – non possono e non devono trovare alcuna giustificazione, ed è indispensabile che la risposta delle istituzioni, a partire da quelle giurisdizionali, sia chiara e risoluta nel comminare sanzioni adeguate, garantendo la certezza della pena».