«La legge di bilancio sarà pagata interamente dal Sud»

il commento

PALERMO «E’ una legge di bilancio pagata interamente dal Sud perché hanno fatto cassa sulla fiscalità di vantaggio, che era una misura che al governo io avevo fortemente voluto. Una misura che aiutava l’economia meridionale a compensare lo svantaggio derivante dal deficit di infrastrutture e di servizi. E’ una legge che con le sue politiche anti-sociali, come il taglio al welfare, le politiche insufficienti sulla sanità, colpisce i luoghi dove c’è maggiore bisogno, soprattutto le regioni meridionali e la Sicilia, dove il problema della sanità è aggravato dalla mala politica e la mala gestione che viene fatta in questa regione». Lo dice il responsabile esteri del Pd, Peppe Provenzano, parlando a margine dell’iniziativa del Popolo democratico PopDem, in corso a Palermo.