Lamezia, il direttivo del Pd candida Doris Lo Moro

la decisione

LAMEZIA TERME «La direzione del PD di Lamezia, riunitasi in data odierna nella sede di Piazza Roma, ha approvato all’unanimità dei presenti la relazione e le conclusioni del segretario cittadino Gennarino Masi. L’imminente scadenza elettorale amministrativa della prossima primavera rappresenta per il PD un importante banco di prova, una straordinaria opportunità per archiviare l’era Mascaro, aprire una nuova fase politica e rilanciare il ruolo strategico di Lamezia nel panorama regionale». Lo scrive in una nota la direzione del cittadina del Partito democratico lametino. «In questa direzione il PD auspica che il tavolo di centrosinistra, progressista e ambientalista superi il travaglio e i tormenti degli ultimi mesi e contribuisca alla definizione di un credibile progetto di forte rilancio della città. Una nuova idea di Città che valorizzi le grandi potenzialità infrastrutturali esistenti e avvii una stagione di progresso e di crescita. Colmare la grave disattenzione registratasi su questo, per il PD di Lamezia è compito fondamentale strategico per un futuro possibile quanto necessario».

Il direttivo proporrà Doris Lo Moro

«Con questo spirito la Direzione Cittadina del PD, preso atto degli sviluppi determinatasi all’indomani dell’ultima riunione del Centrosinistra, e con l’intento di costruire condivisione e unità, si candida ad essere la forza cardine della stessa coalizione. L’obiettivo è la costruzione di un’alleanza volta a ricucire con quei m mondi con cui si è rotto qualcosa negli ultimi anni, come il mondo del lavoro, del terzo settore, della scuola, dei giovani, oltre che con tutte quelle associazioni e figure di persone credibili con le quali ha già intrapreso insieme iniziative importanti condividendo idee, progetti ed obiettivi rivendicando come forza trainante e maggioritaria della coalizione la candidatura a Sindaco del nostro Partito. A tal fine, ritiene utile farsi carico di una proposta che possa aiutare la coalizione a ritrovare coesione e unità, e per l’autorevolezza che deve avere Lamezia per riconquistare il ruolo che merita nel panorama regionale e nazionale, la Direzione Cittadina del PD proporrà, nei prossimi giorni, sia al tavolo del Centrosinistra sia al Coordinamento del PD la figura dell’ex parlamentare e già Sindaco per due mandati negli anni ’90 Doris Lo Moro come candidato a Sindaco per le prossime consultazioni amministrative della Città di Lamezia. La Direzione Cittadina del PD, auspica, ancora, che su questa proposta ancorata ad una nuova idea di Città, le forze di Centrosinistra progressiste e ambientaliste possono ritrovare un forte livello di condivisione e di responsabilità».

