Spaccio di droga al “Movicentro”: 5 arresti

La guardia di finanza ha arrestato cinque persone, tutte di origino nordafricane, per spaccio di droga nell’area del ‘Movicentro’ di Ivrea. I finanzieri hanno certificato oltre 300 cessioni di sostanze stupefacenti nei confronti di cittadini di giovane età, a volte anche minorenni, nell’area vicina alla stazione ferroviaria, uno spazio utilizzato per attività di aggregazione frequentato anche da molti studenti. L’attività d’indagine ha portato al sequestro di circa mezzo chilo di hashish, 1.680 euro in contanti, 15 cellulari, quattro biciclette e due monopattini elettrici per un valore stimato di circa 20 mila euro. Il gip del tribunale di Ivrea ha disposto per i cinque gli arresti domiciliari.

