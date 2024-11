Nuovi atti di vandalismo nella Galleria Mancuso a Catanzaro, arredi danneggiati

il fatto

CATANZARO La Galleria Mancuso di Catanzaro è stato oggetto, questa notte, di nuovi atti di vandalismo. Ne dà notizia la consigliera comunale Daniela Palaia specificando che «i danneggiamenti hanno riguardato i nuovi arredi, ancora in corso di installazione e i muri, che sono stati imbrattati con varie scritte. La galleria – aggiunge – è munita di telecamere di video sorveglianza, i cui filmati passeranno al vaglio degli investigatori dopo la tempestiva denuncia presentata dalla ditta titolare dei lavori di riqualificazione degli spazi. Tuttavia – dice ancora Palaia – non possiamo sottacere l’odiosità del nuovo episodio, dopo quello dei giorni scorsi ai danni della sede di FdI, e lo scoramento che assale nel dover prendere atto che esiste una parte di città, per quanto marginale e circoscritta, che reagisce così nei confronti dei beni comuni e del lavoro che si fa per migliorarli e restituirli alla fruizione della collettività. Una tale, enorme mancanza di senso civico – continua la consigliera – non solo rende particolarmente difficile il nostro lavoro di amministratori ma soprattutto ci interroga, noi e tutti i livelli istituzionali, su queste forme di disagio sociale, su questa mancanza di valori, che ci appaiono ogni volta irreali ma fanno parte del quotidiano e meritano una riflessione rigorosa, perché se reprimere i reati è doveroso altrettanto lo è fare tutto ciò che è possibile per prevenirli. Per quanto ci riguarda – conclude Palaia – abbiamo già incaricato la ditta affinché proceda alla riparazione dei danni di minore entità. Continueremo senza alcuna esitazione nel lavoro di riqualificazione che dovrà restituire Galleria Mancuso alla piena fruibilità dei cittadini e a questi ultimi chiediamo di tenere anche loro e per quanto possibile, alta l’attenzione a tutela di interessi che ci riguardano indistintamente tutti».

