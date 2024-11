Capodanno Rai a Reggio Calabria, Falcomatà: «Una vetrina importante per la città»

l’evento

REGGIO CALABRIA Nel corso della conferenza stampa di presentazione degli eventi e delle iniziative del periodo natalizio “Reggio Città Natale”, il sindaco Giuseppe Falcomatà, rispondendo alle domande dei giornalisti, ha parlato dei preparativi per il Capodanno Rai in programma nella città dello Stretto.

«Si tratta un’attività organizzata insieme alla Regione e alla Rai – ha spiegato il primo cittadino – ed in questo senso, anche nello spirito di condivisione istituzionale, dedicheremo una successiva presentazione. Ma i preparativi sono in campo già da tempo. Si sono svolti già diversi sopralluoghi con i tecnici. La serata della vigilia di Capodanno sarà solo la parte finale di un percorso che ci accompagnerà già dalla prima parte di dicembre quando arriveranno i primi operatori della Rai, da metà dicembre si inizierà a montare il palco a piazza Indipendenza, che è lo scenario naturale che consente di organizzare al meglio lo spettacolo e mostrare la cartolina migliore della nostra città. Il capodanno è una vetrina importante per Reggio, è evidente che il posto che si sceglie deve consentire a tutti gli italiani di vedere che scenari meravigliosi abbiamo».

«A seguire un po’ alla volta arriveranno i tecnici, gli autori e artisti, ci sarà una macchina che piano piano verrà messa in campo – ha continuato il sindaco – e che sarà sempre più evidente e percepita dalla città. Arriverà Radio Rai che già prima di Natale farà trasmetterà da Reggio. Già da diverso tempo sono iniziati i primi sopralluoghi. Sottolineo che c’è una grandissima sinergia interistituzionale con la Prefettura, le Forze dell’ordine e di polizia. Capodanno non è solo quello che si vede in tv, ma c’è dietro un’organizzazione che richiede il rispetto di parametri di sicurezza e legalità, affinché lo spettacolo possa svolgersi nel migliore dei modi. Dunque si tratta di una vetrina importante non soltanto sul piano dell’immagine, ma porterà una presenza ancora maggiore di turisti che saranno in città in quei giorni, con un beneficio diretto per gli esercizi commerciali e la ristorazione, le strutture ricettive».

«Si tratta di un appuntamento al quale tutta la cittadinanza deve guardare con grande attenzione e con grande orgoglio – ha concluso Falcomatà – e le modifiche al transito veicolare o le necessità logistiche eventuali, per quei giorni, dovranno essere vissute in ottica positiva, nella piena consapevolezza che si tratta di qualcosa di importante e che aiuta la crescita della città. È chiaro che nei giorni precedenti, quando si inizierà a montare il palco, un po’ alla volta, ci saranno le prime limitazioni del traffico, ed è una cosa che dobbiamo affrontare con grande senso di responsabilità».

