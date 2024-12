Controllavano i lavori pubblici, arresti e perquisizioni a Bolzano

dal nazionale

Sono 9 le persone per cui la Procura distrettuale di Trento ha chiesto gli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta in cui si ipotizza l’esistenza di una sorta di gruppo affaristico in grado di influenzare e controllare le principali iniziative della pubblica amministrazione, soprattutto nel settore della speculazione edilizia in Trentino Alto Adige. Oltre a Renè Benko e al commercialista bolzanino Heinz Peter Hager, tra i 9 per cui è stata richiesta la misura cautelare ci sono anche l’imprenditore roveretano Paolo Signoretti, l’ex sindaco di Dro e senatore Vittorio Fravezzi, la sindaca di Riva del Garda, Cristina Santi, gli architetti Fabio Rossa e Andrea Saccani, il giornalista Lorenzo Barzon e la dirigente del Comune di Bolzano nell’ufficio gestione del territorio Daniela Eisenstecken. L’indagine, nata nel 2019, è partita dopo un accesso abusivo al sistema informatico di una dipendente comunale di Bolzano. Secondo gli inquirenti, gli imprenditori coinvolti avrebbero concesso favori, regali e denaro anche a funzionari e amministratori pubblici in cambio di appalti.

Nell’ambito dell’inchiesta della Procura distrettuale di Trento sono attualmente in corso a Bolzano diverse perquisizioni, non solo in Municipio.

La Guardia di finanza si trova negli uffici del noto commercialista Heinz Peter Hager, mentre i Carabinieri nell’ufficio della Signa Holding, ex società del magnate austriaco Renè Benko che sta realizzando in centro città il mega-centro commerciale Waltherpark. Le operazioni – si apprende – riguardano in prima linea computer, telefoni e altri supporti elettronici. Le forze dell’ordine si sono presentate anche in diversi uffici della Provincia autonoma di Bolzano. Come apprende l’ANSA, non sarebbero però stati acquisiti materiale informatico o documenti.

Sono 77 le persone, tra cui 11 amministratori pubblici, 20 dirigenti e funzionari di enti locali e società partecipate, membri delle forze dell’ordine, professionisti e imprenditori quelle coinvolte nell’operazione portata avanti questa mattina dai Carabinieri e dalla Guardia di Finanza in Trentino Alto Adige.