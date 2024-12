A scuola d’impresa: studenti visitano una azienda olearia d’eccellenza

l’impegno

COSENZA “Aderire al PMI DAY significa ribadire con determinazione il nostro impegno a favore dei giovani, per il loro presente e per il futuro”. Così la vicepresidente di Confindustria Cosenza Rossella Sirianni ha salutato gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Liceo Classico – Liceo Scientifico – Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate – Liceo delle Scienze Umane” di Corigliano Rossano in visita al Frantoio La Molazza per il Pmi Day di Confindustria. “Partecipiamo da 15 anni a questo progetto nazionale promosso dalla Piccola Industria Confindustria – ha sottolineato la Sirianni – perché siamo consapevoli che si tratti di una importante opportunità per avvicinare gli studenti al mondo dell’impresa e per far conoscere da vicino le realtà produttive del territorio. Insieme al presidente Giovan Battista Perciaccante crediamo che anche questo significhi diffondere cultura d’impresa e concorrere a far sviluppare interesse verso i temi dell’economia e dello sviluppo”.

Gli studenti dei Licei, autorizzati dal dirigente Edoardo Giovanni De Simone e accompagnati dai professori Teresa Guido, Achiropita Calarota, Francesco D’Elia e Vincenzo Mastrangelo, sono stati accolti in azienda dalle sorelle Maria Grazia e Anita Minisci che hanno presentato la realtà produttiva di famiglia, ‘La Molazza’, le cui origini risalgono al 1946, quando venne avviata l’attività del piccolo frantoio nel cuore della Sibaritide. Oggi, grazie all’esperienza di tre generazioni, l’impresa produce e commercializza nel mondo olio extravergine d’oliva di qualità e condimenti a base di olio extravergine e agrumi e spezie del territorio. “Abbiamo avuto il piacere di partecipare al PMI Day – ha detto Maria Grazia Minisci – e abbiamo accolto studenti e docenti per far scoprire da vicino il nostro lavoro e il percorso che porta alla produzione del miglior olio extravergine di oliva. Abbiamo un legame forte con il territorio e con il sistema associativo, siamo fieri di essere associati da oltre 25 anni a Confindustria, condividendo la missione di valorizzare l’impresa come motore di sviluppo, innovazione e coesione sociale. Con questa iniziativa abbiamo voluto promuovere la cultura d’impresa, ispirare le nuove generazioni e mostrare come tradizione e innovazione possano convivere per creare eccellenze”. Per la delegazione liceale “le donne dell’azienda ci hanno offerto una mattina di scuola un po’ diversa raccontandoci il loro lavoro e il loro impegno con progettualità e voglia di non fermarsi davanti ai traguardi raggiunti, insomma ci hanno insegnato che fare impresa oggi significa soprattutto essere impresa”. ‘COSTRUIRE’ è il tema approfondito nel corso dell’edizione 2024 del Pmi Day: costruire consapevolezza delle proprie aspirazioni e delle opportunità per realizzarle; costruire sapere per affrontare con le giuste competenze e con fiducia il lavoro di oggi e quello di domani; costruire innovazione, relazioni positive, sostenibilità. La Responsabile Education di Confindustria Monica Perri ha ribadito la rilevanza della giornata che ha ricevuto i patrocini del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, che è inserita nella Settimana della cultura d’impresa voluta dal presidente Emanuele Orsini di Confindustria e nella Settimana europea delle PMI promossa dalla Commissione europea. Il tutto a sottolineare l’importanza di costruire reti di collaborazione per promuovere una cultura industriale e una formazione coerente con le esigenze del mercato.