Grazia a Minetti, la Pg: «Smentite feste con droga e sesso»

Il caso

Risultano smentite da numerose dichiarazioni assunte in sede di indagini difensive, nonché dalle dichiarazioni rese ai carabinieri da persone informate sui fatti, le affermazioni circa feste con droga e sesso a cui avrebbe preso parte Nicole Minetti negli ultimi anni. Affermazioni rese originariamente al Fatto Quotidiano dalla massaggiatrice, prima in forma anonima e poi indicando il proprio nome. È uno dei passaggi della nota con cui la Procura generale di Milano conferma il parere positivo alla concessione della grazia a Nicole Minetti, provvedimento firmato lo scorso 18 febbraio dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Gli approfondimenti svolti hanno ribadito la regolarità dell’adozione di un minore e confermano anche «il volontariato in Italia e la presenza pressoché stabile in Italia di Nicole Minetti a far tempo dal gennaio 2024 e per tutto il 2025, salvo rientri per brevi periodi in Uruguay».

Gli accertamenti d’urgenza, disposti dopo che alcuni articoli di stampa avevano sollevato la questione, sono stati affidati all’Arma dei carabinieri e all’Interpol.

La Procura generale precisa inoltre che non si è proceduto ad accertamenti mediante rogatoria internazionale, poiché il trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra Italia e Uruguay, ratificato con legge numero 45 del 22 aprile 2022, è finalizzato all’acquisizione di prove o elementi di prova nel corso di un procedimento penale.

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