“Artisti in corsia”, un sorriso per i piccoli pazienti di Pediatria e Oncoematologia Pediatrica della Dulbecco

l’appuntamento

CATANZARO Taglia il traguardo della VII edizione la manifestazione benefica “Artisti in corsia” che si terrà sabato 14 dicembre alle ore 20.30, al Teatro Politeama di Catanzaro, l’evento benefico che da sette anni regala sorrisi e speranza ai bambini ricoverati nei reparti di Pediatria e Oncoematologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Renato Dulbecco”. L’appuntamento è stato presentato ufficialmente nel corso di una conferenza stampa che si è tenuto questa mattina nella sala conferenze della biblioteca dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “R. Dulbecco”, presidio “Pugliese”. L’evento è organizzato dall’associazione Acsa&Ste Onlus, presieduta da Giuseppe Raiola, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Pediatria e direttore del Dipartimento Materno-Infantile dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Renato Dulbecco”, e dalla dottoressa Maria Concetta Galati, direttore di Oncoematologia Pediatrica e del Dipartimento Onco-ematologico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Renato Dulbecco”, in collaborazione con il Lions Club Catanzaro Host presieduto da Pietro Maglio e il supporto del commissario straordinario dell’Azienda Ospedaliero-universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro, dottoressa Simona Carbone, rappresentato in conferenza stampa dal direttore sanitario, Domenico Perri. La serata, presentata da Domenico Gareri e Sarah Memola, vedrà la partecipazione speciale di Gennaro Calabrese, comico di “Made in Sud”, che con il suo talento regalerà risate e spensieratezza, e del cantante Enzo Principe, che incanterà il pubblico con la sua voce. Non mancheranno le esibizioni del Conservatorio di Musica P.I. Tchaikovsky, che aggiungeranno un tocco di eleganza e raffinatezza alla serata. Ad impreziosire la serata, le coreografie della compagnia di ballo del Teatro Politeama di Catanzaro diretta da Giovanni Calabrò. Ogni momento dell’evento è pensato per raccogliere fondi per il progetto “We Will Make Your Dream Come True”, un’iniziativa che da anni trasforma i sogni dei bambini malati in realtà, facendo loro vivere esperienze straordinarie. Per il dottor Giuseppe Raiola “Artisti in Corsia” non solo rappresenta un’opportunità per finanziare il progetto che realizza i sogni dei piccoli pazienti, ma consente di “abbattere quei muri che, spesso involontariamente, si alzano tra il personale sanitario e i pazienti”. Un progetto che “è come un sasso che genera onde, con un impatto che si propaga ben oltre”. Raiola ha voluto ringraziare la squadra che lavora alla realizzazione della manifestazione sin dalla prima edizione, ed in particolare i dottori Antonio Scarpino, Domenico Salerno, Pietro Maglio oltre che l’avvocato Danilo Iannello, le dottoresse Marika Biamonte, Valentina Talarico e Anna Maria Comito, ed Alfonsa Trapasso con tutta l’Agenzia “Present&Future”, oltre che a Enzo Principe per la disponibilità. “Questi eventi rappresentano anche un’opportunità per sensibilizzare la comunità riguardo alle difficoltà che affrontano questi bambini – ha detto ancora Raiola -. Dopo un periodo critico segnato dalla pandemia, che ha avuto effetti devastanti sull’infanzia e sull’adolescenza, eventi come questi ci aiutano a sdrammatizzare, a riappropriarci della nostra vita e a restituire speranza e gioia ai giovani, che sono stati particolarmente provati dalla situazione”. “In tutte le iniziative che mirano a umanizzare le cure e a rendere la permanenza in ospedale meno spiacevole, la nostra dirigenza è molto sensibile al tema dell’umanizzazione – ha voluto sottolineare la dottoressa Maria Concetta Galati -. È vero che ‘Artisti in Corsia’ è finalizzato alla raccolta fondi per realizzare i sogni dei piccoli pazienti, ma è anche vero che questo risultato è possibile grazie alla partecipazione di tante associazioni e di numerosi cittadini. C’è una città, un’intera provincia, che si mobilita per contribuire a queste iniziative, e questo è davvero straordinario. Ogni anno, anche nei comuni limitrofi, si organizzano eventi per sostenere la causa, e questo impegno è commovente. Questi momenti di gioia sono indelebili, e molti bambini, al termine del loro percorso terapeutico, ricordano con affetto questi sogni realizzati”, conclude la dottoressa Galati. “Siamo particolarmente vicini al mondo della pediatria, e personalmente vengo da lì. Questa è un’iniziativa davvero lodevole, che porta un valore aggiunto grazie alla ludoterapia, che è fondamentale per i bambini in ospedale – ha rimarcato il direttore sanitario dell’AOU “Dulbecco”, Domenico Perri. “La ludoterapia oggi ha un effetto psicologico positivo enorme: aiuta i bambini a sentirsi a casa, a ridurre la percezione di trovarsi in un ambiente ospedaliero. Concludo con una frase che mi porto sempre nel cuore: ‘Chi non vive da bambino non conosce le porte del paradiso.’ Questa frase mi ricorda quanto sia importante fare qualcosa per i bambini, e quanta felicità possiamo donare loro con gesti anche piccoli, come un sorriso”, ha sottolineato Perri. “Siamo qui tutti insieme oggi per dimostrare che, unendo tante piccole voci, possiamo diventare un fiume, un lago, un mare. È fondamentale crescere sempre di più, perché ogni giorno vediamo quanto un semplice sorriso ci possa ripagare di tutti gli sforzi. Non dobbiamo mai dare per scontato i momenti di solitudine che i nostri bambini vivono. Al di là dei regali materiali, come un tablet, abbiamo regalato loro momenti di autentica gioia, come un volo in elicottero con i Carabinieri. Offrire questa opportunità a chi sta affrontando sofferenze così profonde è qualcosa che riempie il cuore”, ha detto invece Pietro Maglio, presidente del Lions Club Catanzaro Host. Il Past president del Lions Club Catanzaro Host, l’avvocato Danilo Iannello, ha evidenziato: “Questo è il service più importante, quello che ha un significato emotivo unico. “Artisti in Corsia non è solo un’iniziativa per i bambini, ma è diventato un punto di riferimento per tutta la comunità e per il nostro distretto Lions. È un esempio di solidarietà che tutti dovremmo ammirare”. Il cantante e musicista Enzo Principe spiega le ragioni della sua adesione all’evento benefico. “Tante piccole voci possono unirsi per costruire qualcosa di grande. Sono convinto che il nostro ‘paradiso’ sia proprio quello che offriamo ai bambini: un sorriso che vale più di mille parole. Ho iniziato a dedicarmi a questi piccoli eroi, come li considero, quattro anni fa. Tutto è iniziato quando entrai nel reparto oncologico e mi colpì uno di questi bambini durante la terapia: da quel giorno, mi sono impegnato a portare loro un po’ di quella gioia, e posso dire con orgoglio che sono riuscito a farlo. È un’esperienza che mi ha cambiato profondamente”. Un importante contributo, anche quest’anno, alla realizzazione della manifestazione è dovuto al contributo degli sponsor: Basket Academy, Biricchinopoli, Csen Catanzaro, Dama Impianti, Edilmassaro, G-Auto, Hotel Perla del Porto, Impresa Brugellis, Japyx Asd, McDonald’s, Michele Affidato, Omnia Cardiovascular, Ruga Srl, Sgs. L’evento ha anche il patrocinio di Comune e Provincia di Catanzaro. Tra gli sponsor presenti la giornalista e scrittrice Sonia Libico, direttrice di “Biricchinopoli”. “Ho scelto di trasmettere un messaggio che parte dai bambini. Credo fermamente che siano loro i primi destinatari, ancor prima degli adulti. Ogni anno non organizzo semplici recite, né coinvolgo i genitori in attività stressanti per i bambini e le educatrici, ma preferisco promuovere eventi solidali. Quest’anno, siamo entusiasti di avere con noi il dottor Raiola. È davvero importante insegnare ai bambini fortunati a capire che ci sono bambini meno fortunati di loro, e dobbiamo lavorare con loro”. Presente anche una nutrita delegazione di Japyx Ads, con moto al seguito. “Siamo onorati di supportare ‘Artisti in Corsia’, un’iniziativa che porta speranza e sorrisi ai bambini malati. Questo progetto non è solo una raccolta fondi, ma un’opportunità per far sentire i bambini speciali e creare esperienze indimenticabili. La nostra associazione è impegnata a sensibilizzare l’opinione pubblica e raccogliere risorse per aiutare i piccoli pazienti. Ogni gesto, anche il più piccolo, può fare la differenza, e ogni sorriso strappato a un bambino in ospedale è una vittoria. Invitiamo tutti a riflettere su come ciascuno di noi possa contribuire a rendere il mondo migliore per i più vulnerabili”, ha sottolineato il rappresentante dell’associazione Giuseppe Astorino. A chiudere il giro degli interventi, il presidente dell’Ordine dei Medici della provincia di Catanzaro, il dottor Vincenzo Enzo Ciconte. “Questa iniziativa è un esercizio di solidarietà che rafforza il senso di appartenenza e contribuisce a chi è in difficoltà”, ha sottolineato ringraziando tutti per l’impegno. Tra i presenti anche il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Catanzaro Mater Domini – Nord Est Manzoni, Giulio Comerci, che collabora attivamente con i reparti di Pediatria ed Onco-Ematologia pediatrica.