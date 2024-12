A CHIARE LETTERE | La fusione dei Comuni tra leggi sbagliate e tramonto della politica – VIDEO

il format

LAMEZIA TERME Il dibattito sul referendum per la città unica di Cosenza è stato il tema l centro della rubrica settimanale “A Chiare Lettere” di Antonio Cantisani, andata in onda su “L’altro Corriere Tv”. «Come si sa il referendum consultivo – si evidenzia “A Chiare Lettere” – ha visto la netta vittoria del no e dell’astensionismo. si conferma evidentemente il distacco sempre più crescente tra i partiti e i cittadini. Nel merito comunque la sensazione è quella di un’occasione sprecata, perché ormai il trend è quello di una unificazione che rende tutti più forti. Ora la palla torna al Consiglio regionale che dovrà decidere cosa fare. Un consiglio: anzitutto potrebbe varare una legge sulle fusioni che sia finalmente seria, rendendo il referendum obbligatorio e soprattutto vincolante».

