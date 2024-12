Ematoma sotto il mento per Papa Francesco. «Impatto con il comodino»

il fatto

ROMA L’ematoma riportato sul volto, sotto al mento, da Papa Francesco che è stato notato oggi nel corso del Concistoro è dovuto al fatto che il Pontefice ieri mattina ha sbattuto contro un comodino. Lo fa sapere il portavoce del Vaticano, Matteo Bruni.

“L’avventura della strada, la gioia dell’incontro con gli altri, la cura verso i più fragili: questo deve animare il vostro servizio di cardinali”. Inoltre, “fare la strada di Gesù significa, infine, essere costruttori di comunione e di unità”: “posando il suo sguardo su di voi, che provenite da storie e culture diverse e rappresentate la cattolicità della Chiesa, il Signore vi chiama a essere testimoni di fraternità, artigiani di comunione e costruttori di unità. E questa è la vostra missione”. E’ quanto ha detto Papa Francesco ai 21 nuovi cardinali creati nel Concistoro di oggi, nell’omelia del rito in cui ha consegnato loro la berretta e l’anello. Commentando il Vangelo, il Pontefice ha sottolineato che “il tarlo della competizione distrugge l’unità” e, “parlando della competizione corrosiva di questo mondo”, Gesù “è come se dicesse: venite dietro a me, sulla mia strada, e sarete diversi; sarete un segno luminoso in una società ossessionata dall’apparenza e dalla ricerca dei primi posti”.