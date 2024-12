Forza Italia, Antonio Tajani torna in Calabria

la visita

REGGIO CALABRIA «Ad una settimana esatta dalla due giorni in Calabria del ministro Elisabetta Casellati, un’altra presenza d’eccezione nella nostra regione: sarà Antonio Tajani a fare tappa in Calabria. «Il segretario nazionale di Forza Italia, vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro per gli Affari esteri e la Cooperazione internazionale, sarà qui con noi per tutta la giornata di sabato 14 dicembre, per una serie di importanti incontri politici ed istituzionali a cui non ha voluto assolutamente rinunciare nonostante gli innumerevoli impegni già previsti nella sua agenda». Così il deputato calabrese, Francesco Cannizzaro, segretario regionale di Forza Italia e vice capogruppo del partito alla Camera.

Il programma della visita del vicepremier Tajani in Calabria prevede un incontro a Reggio Calabria, alle 9:30 all’auditorium ‘Gianni Versace’ del Ce.Dir. per un intervento al convegno ‘Minori non accompagnati. Storie, sogni, speranze’. Alle 10:30 incontro istituzionale a piazza della Municipalità del Comune di Motta San Giovanni, nel Reggino, per ricevere il premio ‘Il minatore d’oro’. Alle 17:00 al T-Hotel di Lamezia Terme (Catanzaro) conferenza stampa con i quadri dirigenziali di Forza Italia Calabria per annunciare i tanti nuovi sindaci ed amministratori aderenti al partito azzurro.